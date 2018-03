O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou nessa quarta-feira a retirada do país do Tribunal Penal Internacional (TPI). “Declaro e imediatamente dou aviso, como presidente da República das Filipinas, que o país retira com efeito imediato a sua ratificação do Estatuto de Roma [que criou o TPI]”, afirmou. Duterte acusa o TPI de “perseguição” contra ele.

