Filme brasileiro, “Bacurau”, premiado em Cannes, ganha data de estreia no Brasil

Uma boa notícia para os fãs do cinema brasileiro! O filme “Baucurau” que venceu o prêmio do Júri no Festival de Cannes deste ano, já tem data pra chegar nas salas de cinema brasileiras – será no próximo dia 29 de agosto. A produtora da trama, Vitrine Filmes, uma das principais distribuidoras do país, publicou na tarde desta terça-feira (26) um teaser usado para o anúncio, em que é resgatado o momento exato em que o cineasta Michael Moore faz um discurso revelando a vitória do longa. No vídeo, é possível ver também alguns trechos do filme.

A trama conta a história de um grupo de habitantes do sertão brasileiro, de luto pela perda da icônica moradora Dona Carmelita, aos 94 anos. Logo após a a morte dela, eles descobrem que a comunidade sumiu de todos os mapas do país. Exibido primeiramente no Festival de Cannes 2019, Bacurau conquistou boa parte dos críticos. No momento, ele conta com quase 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Dirigido em parceria entre Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Bacurau é estrelado por Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier e Thomas Aquino.

