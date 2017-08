Filme “Como Nossos Pais” é o grande vencedor do 45º Festival de Cinema de Gramado

O longa-metragem “Como Nossos Pais” foi o grande vencedor da 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que foi encerrado oficialmente na noite de sábado (26) com a premiação dos melhores filmes e profissionais em dezenas de categorias de curtas e longas brasileiros e estrangeiros.

Além de ser considerado o melhor filme, “Como Nossos Pais” levou outros cinco Kikitos entre os 16 prêmios previstos para longas-metragens nacionais: direção, para Laís Bodanzky; atriz para Maria Ribeiro; ator para Paulo Vilhena; atriz coadjuvante para Clarisse Abujamra; e montagem para Rodrigo Menecucci.

Já a produção “As Duas Irenes” também recebeu destaque, levando o prêmio de melhor filme do Júri da Crítica, melhor roteiro para Fábio Meira e melhor ator coadjuvante para Marco Ricca. “Bio” foi escolhido o melhor pelo Júri Popular e ainda levou o Prêmio Especial do Júri para o diretor Carlos Gerbase, que dirigiu 39 atores e atrizes no filme.

Paulo Betti e Eliane Giardini receberam a mesma honraria pela contribuição à arte dramática no teatro, televisão e cinema brasileiros. “O Matador”, o primeiro filme original Netflix produzido no Brasil, levou duas estatuetas para casa.

Na mostra estrangeira, houve domínio dos filmes argentinos. “Sinfonía para Ana”, de Virna Molina e Ernesto Ardito, recebeu o Kikito de melhor filme e também de melhor fotografia para Fernando Molina. Federico Godfrid foi eleito o melhor diretor, por “Pinamar”, película que também levou prêmios de melhores atores para Juan Grandinetti e Agustín Pardella, além do prêmio de melhor filme pelo Júri da Crítica. O Júri Popular preferiu o documentário uruguaio “Mirando al cielo”, de Guzmán García.

Entre os curtas-metragens, o melhor filme foi “A Gis”, de Thiago Carvalhaes, também eleito pelo Júri Popular. O Júri da Crítica escolheu “O Quebra-Cabeça de Sara”, de Allan Ribeiro, também vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas. O Prêmio Canadá 150 de Jovens Cineastas foi para Calí dos Anjos, diretor de “Tailor”, e o Prêmio Especial do Júri para “Cabelo Bom”, de Swahili Vidal e Claudia Alves. Confira abaixo a lista completa de premiados:

Longas brasileiros

Melhor Filme: “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Melhor Direção: Laís Bodanzky, por “Como Nossos Pais”

Melhor Atriz: Maria Ribeiro, por “Como Nossos Pais”

Melhor Ator: Paulo Vilhena, por “Como Nossos Pais”

Melhor Atriz Coadjuvante: Clarisse Abujamra, por “Como Nossos Pais”

Melhor Ator Coadjuvante: Marco Ricca, por “As Duas Irenes”

Melhor Roteiro: Fábio Meira, por “As Duas Irenes”

Melhor Fotografia: Fabrício Tadeu, por “O Matador”

Melhor Montagem: Rodrigo Menecucci, por “Como Nossos Pais”

Melhor Trilha Musical: Ed Côrtes, por “O Matador”

Melhor Direção de Arte: Fernanda Carlucci, por “As Duas Irenes”

Melhor Desenho de Som: Augusto Stern e Fernando Efron, por “Bio”

Melhor Filme – Júri Popular: “Bio”, de Carlos Gerbase

Melhor Filme – Júri da Crítica: “As Duas Irenes”, de Fabio Meira

Prêmio Especial do Júri: Carlos Gerbase, pela direção dos 39 atores e atrizes em “Bio”

Prêmio Especial do Júri – Troféu Cidade de Gramado: Paulo Betti e Eliane Giardini, pela contribuição à arte dramática no teatro, televisão e cinema brasileiros

Longas estrangeiros

Melhor Filme: “Sinfonia Para Ana”, de Virna Molina e Ernesto Ardito

Melhor Direção: Federico Godfrid, por “Pinamar”

Melhor Atriz: Katerina D’Onofrio, por “La Ultima Tarde”

Melhor Ator: Juan Grandinetti e Agustín Pardella, por “Pinamar”

Melhor Roteiro: Joel Calero, por “La Ultima Tarde”

Melhor Fotografia: Fernando Molina, por “Sinfonia Para Ana”

Melhor Filme – Júri Popular: “Mirando al Cielo”, de Guzman García

Melhor Filme – Júri da Crítica: “Pinamar”, de Federico Godfrid

Prêmio Especial do Júri: “Los Niños”, de Maite Alberdi

Curtas brasileiros

Melhor Filme: “A Gis”, de Thiago Carvalhaes

Melhor Direção: Calí dos Anjos, por “Tailor”

Melhor Atriz: Sofia Brandão, por “O Espírito do Bosque”

Melhor Ator: Nando Cunha, por “Telentrega”

Melhor Roteiro: Carolina Markowicz, por “Postergados”

Melhor Fotografia: Pedro Rocha, por “Telentrega”

Melhor Montagem: Beatriz Pomar, por “A Gis”

Melhor Trilha Musical: Dênio de Paula, por “O Violeiro Fantasma”

Melhor Direção de Arte: Wesley Rodrigues, por “O Violeiro Fantasma”

Melhor Desenho de Som: Fernando Henna e Daniel Turini, por “Caminho dos Gigantes”

Melhor Filme – Júri Popular: “A Gis”, de Thiago Carvalhaes

Melhor Filme – Júri da Crítica: “O Quebra-Cabeça de Sara”, de Allan Ribeiro

Prêmio Canadá 150 de Jovens Cineastas: Calí dos Anjos (“Tailor”)

Prêmio Canal Brasil de Curtas: “O Quebra-Cabeça de Sara”, de Allan Ribeiro

Prêmio Especial do Júri: “Cabelo Bom”, de Swahili Vidal e Claudia Alves

