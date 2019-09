Filme de Bárbara Paz sobre cineasta Babenco é premiado no Festival de Veneza

O filme de Bárbara Paz sobre o cineasta Hector Babenco foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Veneza, nesta sexta-feira (06). Com o título “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, o filme levou o Prêmio da Crítica Independente na 76ª edição do evento.

“Porque o cinema está filmando a memória, porque o cinema está contando a história daqueles que vivem, daqueles que viveram, porque o cinema está comemorando o amor, porque o cinema é amor” foi a justifica do júri para a entrega do prêmio.

“Eles entenderam tudo isso e estou muito emocionada. O cinema é amor”, comentou Bárbara após a conquista.

O filme ainda tem produção de Myra Babenco, Caio Gullane e Fabiano Gullane ao lado da atriz.

