Filme estreia em cinco países da América Latina e é carro-chefe da estratégia de comunicação da Coca-Cola Shoes para este ano

Filme de um minuto – criado e produzido pela dupla gaúcha Invento Casa Criativa e Casa da Janela Filmes – inicia veiculação em cinco países da América Latina: Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A campanha deu start nesta terça-feira (13 de março), dia do aniversário do protagonista, Luan Santana. O filme é o carro-chefe da estratégia de comunicação da Coca-Cola Shoes para este ano, que que tem como principal instrumento a parceria da marca com o cantor. O filme tem a vibe de um show de rua: em um cenário que representa um muro com as cores e logo da marca, o cantor se apresenta e interage com a modelo Bruna Schwartz.

A marca representa uma nova geração que busca conforto, estilo e personalidade para todas as ocasiões.

Link do filme: https://vimeo.com/257040474

