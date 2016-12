Filme homenageia o Dia do Arquiteto e Urbanista comemorado hoje (15)

Tem assinatura da Casa da Janela Filmes, com direção e produção de Bárbara Santos e Rafael Barbieri, o filme ‘Manifesto’ criado pela agência e-21 para marcar o Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado hoje, 15 de dezembro. O filme faz parte da homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAURS) a todos os profissionais da área. O ‘Manifesto’ destaca que arquitetura é uma experiência sensorial, um mergulho profundo no universo contemporâneo e também o jeito de viver de uma sociedade em transformação.

No filme quatro atores circulam por locações que foram escolhidas para destacar a importância do uso dos espaços públicos e privados, pela população. Com tomadas em Porto Alegre, Flores da Cunha e Lajeado, o filme passeia, com sensibilidade, salientando, principalmente, a forma do uso dos espaços pela população. Assim, os cenários iniciam com a Vila Flores, (revitalizada por um grupo de arquitetos). Depois, a viagem segue para a vinícola Argenta, um local onde a arquitetura moderna é inserida em uma área rural. O Centro Cultural da Univates é o terceiro cenário que o CAURS considera como um dos espaços de convívio comunitário “um espaço privado, aberto à comunidade”. E a quarta locação do ‘Manifesto’ é a recentemente revitalizada biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde o passado e o presente convivem. O filme tem 2’40” com trilha composta pela Radioativa.

