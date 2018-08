Filme “O Homem do Boulevard des Capucines” tem exibição no Circuito de Cinema Soviético

O Circuito de Cinema Soviético Porto Alegre exibe de 23 a 29 de agosto o filme ” O Homem do Boulevard des Capucines ” na sessão das 19h na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro – Porto Alegre).

A mostra é realizada pelo Centro Popular de Cultura da UMES SP Filmes em parceria com o Estúdio Mosfilm.

O HOMEM DO BOULEVARD DES CAPUCINES 1987 I COR I 97 MIN I COMÉDIA

Direção: Alla Surikova Roteiro: Eduard Akopov Música: Gennady Gladko Na alvorada do século 20, Mr. Johnny First chega ao Oeste Selvagem com um projetor e algumas latas de filme. O título dessa sátira é uma alusão ao Salão Indiano do Grand Café do Boulevard des Capucines, onde os Irmãos Lumière encantaram as plateias com sua maravilhosa invenção.

Ingressos:

Terças, Quartas e Quintas-Feiras: R$ 12,00 (R$ 6,00 para Estudantes e Maiores de 60 Anos).

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados: R$ 14,00 (R$ 7,00 para Estudantes e Maiores de 60 Anos).

Clientes do Banrisul: 50% de descontos em todas as sessões.

