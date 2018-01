Filme plástico é desenvolvido pela Braskem para assegurar qualidade do mamão em transporte

Um filme de polietileno, desenvolvido para atender as necessidades do mercado de mamão papaia, foi desenvolvido pela Braskem em parceria com a Union of Growers of Brazilian Papaya (UGBP), possibilitando que o produto chegue ao exterior com qualidade, segurança e a estética apropriadas. O grande desafio foi encontrar um filme apropriado para aplicação e que não prejudicasse a fruta.

Segundo Rodrigo Martins, diretor da UGBP, a utilização do plástico pode reduzir alguns dos prejuízos mais comuns às frutas no mercado. Após diversos testes, ficou claro que a embalagem permite a maturação mais uniforme da fruta, garante a proteção contra qualquer contaminação e aumenta o tempo de exposição nas bancas em até quatro dias: “A gente queria oferecer um ganho de qualidade ao consumidor e fixar a nossa marca. Para isso, conseguimos desenvolver juntos uma embalagem que atendesse todos os requisitos”, afirma Martins.

A nova embalagem já está disponível no Brasil e nos Estados Unidos – um dos principais consumidores de mamão papaia no mundo – nas versões individual e caixa. “A parceria com os produtores da UGBP foi muito produtiva e bem-sucedida. Nosso maior desafio foi alinhar a tecnologia da nossa resina com as demandas dos agricultores, mas sempre visando os desejos do consumidor em mercados tão diferentes, no Brasil e no exterior. Foi mais um teste bem sucedido para o portfólio da Braskem no setor de embalagens”, observa Albertoni Bloisi, responsável pela área de Desenvolvimento de Mercado na Braskem.

Com produção média de 600 toneladas de papaia por mês, a UGBP exporta para França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Polônia, Espanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. No mercado nacional, a organização vende para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

