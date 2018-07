Filme sobre a Singularity University será exibido no UFO Space

No dia 28 de julho, das 15h às 17h, o UFO Space irá realizar uma exibição, em sessão única, do documentário vencedor do Raw Science Film Festival 2016. O filme acompanha os estudantes e suas empresas ao longo de cinco anos e tem o apoio de cientistas, astronautas e bilionários em sua tentativa de causar impacto no universo. O evento é uma parceria com o Chapter Porto Alegre da Singularity University e acontece no workspace do ParkShopping Canoas.

Voltado para todos os públicos, o longa metragem apresenta a Singularity University (SU), uma organização que está mudando o mundo, cuja origem é vinculada a uma base de pesquisa da NASA, no Vale do Silício. Criada pelo renomado futurista Ray Kurzweil e pelo empresário Peter Diamandis, com o apoio da NASA, Google e outros, a universidade leva alguns dos alunos mais inteligentes de todo o mundo até a unidade da universidade e dá um curso intensivo sobre as tecnologias exponenciais mais poderosas do planeta. Os alunos recebem um desafio: criar empresas que afetarão um bilhão de pessoas em dez anos. O filme traz nomes já conhecidos como Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Shimon Peres, Ashton Kutcher, Will.i.Am, Michio Kaku e outros.

Ao final, está programado uma discussão livre sobre o tema com participação do Embaixador da SingularutyU em Porto Alegre, Renato Cunha; do Leadership Team Member SingularityU and Director at Tantum, Marcelo Paes; e com o CEO do UFO Space, Walker Massa.

O evento é gratuito e aberto ao público, porém, para participar, os interessados devem fazer uma breve inscrição no site do UFO Space.

Serviço:

Exibição do filme The University/ 28 de julho/ entre 15h e 17h/ UFO Space – ParkShopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4545 – Mal. Rondon, Canoas). Inscrições gratuitas no site

Deixe seu comentário: