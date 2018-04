Filme sobre Edir Macedo lidera bilheteria

Nada a Perder, a cinebiografia sobre o bispo Edir Macedo, criador da Igreja Universal do Reino de Deus, fechou seu primeiro final de semana em cartaz nos cinemas como o campeão absoluto de bilheteria. Segundo dados do site Filme B, foram 2,2 milhões de ingressos vendidos e uma renda de R$ 25,9 milhões. O segundo colocado, Jogador N° 1, de Steven Spielberg, ficou com R$ 7 milhões arrecadados.

