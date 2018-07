Entre os dias 2 e 15 de agosto, o filme “Querido Embaixador” será exibido de forma promocional em 20 cinemas brasileiros. No RS, o Cinemark Barra Sul, em Porto Alegre, exibirá o filme dentro do projeto “Projeta às 7”. As sessões terão ingressos por R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada), e ocorrerão de segunda a sexta-feira, às 19h.

Deixe seu comentário: