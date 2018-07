Fim da epidemia de ebola no Congo

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou na terça (24) o fim do surto de Ebola que teria matado 33 pessoas, após 42 dias sem novos casos. O surto, detectado pela primeira vez no Noroeste do Congo em abril, foi tratado rapidamente pela OMS e pelas autoridades congolesas, incluindo a implantação de uma vacina experimental para mais de 3.300 pessoas.