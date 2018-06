O pré-candidato do PSC ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o juiz federal Wilson Witzel, defendeu nesta segunda-feira (4) a extinção da Secretaria de Estado de Segurança Pública e a criação, no seu lugar, de um gabinete ligado ao governador, com interlocução direta com as polícias Civil e Militar. O gabinete teria dois “secretários”.

Deixe seu comentário: