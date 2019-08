Fim de semana do Dia dos Pais já tem seis mortes registradas no trânsito

Em datas comemorativas é comum o trânsito nas rodovias ficarem mais pesados. Com muitas pessoas decidindo viajar, o alerta deve aumentar, ainda mais que o sábado (10), no Rio Grande do Sul, começou chuvoso. Entre à 15h de sexta-feira (9) e às 6h deste sábado (10), o estado já registrou seis mortes.

O primeiro registro de acidente ocorreu na Serra, em Carlos Barbosa, onde o motorista de um Fusca morreu ao colidir contra um caminhão no km 83 da RS-453. Ele tinha 48 anos. Já em Santo Ângelo, uma idosa de 85 anos, morreu na RS-344, quando um Fiat Uno colidiu contra uma caminhonete Ford Ranger.

O mais grave aconteceu em Gravataí, quando um homem embriagado provocou um acidente que matou duas pessoas. Ele foi preso. Em Porto Alegre, um motociclista morreu em acidente na Avenida Edgar Pires de Castro, na Zona Sul. O condutor teria colidido contra um Renault Kwid.

Já em Mato Leitão, um motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital.

