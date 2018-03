Fim de semana será de calor e abafamento com chance de chuva de verão em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (02), uma massa de ar quente e úmido provoca calor e abafamento durante o dia em Porto Alegre. De acordo com o Sistema Metroclima, esse cenário deve permanecer durante o final de semana na Capital, com possibilidade de chuva de verão em alguns momentos.

Para este sábado (03), a expectativa é de sol em parte do dia e temperaturas máximas de 32°C a 34°C. Da tarde para a noite, há chance de chuva irregular e mal distribuída. No domingo (04), ocorrem períodos de maior nebulosidade e o tempo fica instável. Há chance de chuva forte, com raios e trovoadas no decorrer da tarde para a noite.

Na segunda-feira (05), o sol aparecerá com nuvens, mas ainda chove em alguns momentos. Na terça-feira (06), o sol predominará durante o dia. Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Sexta-feira: O sol aparece com nuvens. No decorrer da tarde para a noite, as nuvens aumentam e não se descarta pancadas isoladas de chuva de verão de forma irregular e mal distribuída. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura segue elevada à tarde. Máximas entre 31°C e 33°C.

Sábado: O sol predomina durante boa parte do dia, mas aparecem nuvens. Da tarde para a noite, as nuvens aumentam e provocam chuva de verão, muito irregular e mal distribuída. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Domingo: O sol aparece com variação de nuvens e ocorrem períodos de maior nebulosidade que provocam chuva no decorrer do dia. Há risco de chuva pela manhã, porém no decorrer da tarde para a noite a chuva pode ser forte com raios e trovoadas. O vento predomina do quadrante Leste fraco. Mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 30°C e 32°C.

Segunda-feira: O sol aparece com nuvens, porém ocorrem períodos de maior nebulosidade e chove em alguns momentos, sobretudo durante a tarde. O vento sopra do quadrante Sul moderado em alguns momentos. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 29°C e 31°C.

Terça-feira: Apesar de algumas nuvens, o sol predomina no decorrer do dia. Ainda haverá maior nebulosidade com chance de chuva na madrugada e ao amanhecer. O vento sopra do quadrante Sudeste fraco a moderado. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Deixe seu comentário: