Fim de semana será de tempo instável no RS

Os gaúchos terão um fim de semana de tempo instável. O sábado (30) deve ser chuvoso em grande parte do Estado, inclusive na Capital. Mesmo sem previsão para grandes acúmulos, há possibilidade de trovoadas e ventos moderados. As temperaturas seguem altas e o tempo fica abafado. A mínima, de 11ºc, está prevista para São José dos Ausentes, na Serra, e a máxima, de 32ºc, para Campo Bom, no Vale dos Sinos. Em Porto Alegre, as temperaturas variam entre 20ºc e máxima de 29ºc.

No domingo (31), a instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul e espalha pancadas de chuva por todas as áreas. Na fronteira com Uruguai e na Serra, são esperados acumulados mais expressivos. Em todo o Estado, há potencial para descargas elétricas e rajadas de vento de intensidade moderada. Mesmo com a chuva, a sensação deve ser de abafamento em todas as áreas. A máxima, de 34ºC, está prevista para Iraí, no Norte, e a mínima, de 13ºC, para São José dos Ausentes. Na Capital, os termômetros variam entre 20ºc e 30ºc.