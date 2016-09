Fim de semana tem programação intensa no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

O último fim de semana do Acampamento Farroupilha, dias 17 e 18 de setembro, vai oferecer programações que devem atrair grande público. Um dos shows mais esperados deste ano no Palco Central no Acampamento, Os Fagundes, foi transferido do dia 10 para este domingo (18) às 21h30min. Também neste mesmo domingo Yangos e Dante Ramón Ledesma se apresentam a partir das 19h30min no palco central.

Neste sábado (17) o destaque para a programação do Palco Central fica por conta do Grupo Quero Quero e Marcelo Caminha. As apresentações de sábado começam às 9h da manhã com o Festival de Chula. Todos os shows no Palco Central têm acesso gratuito, não existe a cobrança de ingresso para entrar no Acampamento Farroupilha.

Outra grande atração deste domingo é o desfile temático que acontece na avenida Edvaldo Pereira Paiva. O desfile temático começa às 11h e o tema de 2016 é a República das Carretas.

