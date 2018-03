O Carnaval de Porto Alegre ocorre nos dias 24 e 25. O desfile deste ano não é competitivo e será realizado na avenida Edvaldo Pereira Paiva. Mesmo sem competição, as escolas deverão cumprir o horário rigorosamente e realizar a apresentação em forma de desfile. As apresentações começam às 20h. As escolas da Série Prata terão 30 minutos de desfiles. As agremiações da série Ouro, 45 minutos.

