A prefeitura de Porto Alegre oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C em dois locais, no final de semana. Neste sábado, 21, o trabalho é voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h, no Viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, no Centro. No domingo, 22, o ônibus estaciona no Parque Farroupilha (Redenção), próximo do Monumento ao Expedicionário, das 14h às 18h.

