Finados: cemitérios municipais de Porto Alegre terão horário especial

A Prefeitura de Porto Alegre preparou uma programação especial para facilitar a reverência ao Dia de Finados, neste sábado (02). Os cemitérios municipais Tristeza (rua Liberal, 19), São João (rua Ari Marinho, 297) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) funcionarão com horários especiais, permanecendo abertos das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

No São João, que é também o maior cemitério municipal de Porto Alegre, com cerca de 12,6 mil jazigos, estão programadas três missas na área próxima à caixa d’água: às 8h30, às 10h e às 16h. Além disso, os cemitérios privados oferecerão missas campais, procissões e outras atividades de celebração alusivas ao feriado, sob a coordenação da Asbrace (Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios). Confira a programação.

Com expectativa de receber cerca de 2 mil visitantes, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) intensificou os trabalhos de manutenção dos locais, com limpeza e pinturas de meio fios de calçadas, muros e túmulos, capina e roçada. Conforme o administrador dos três cemitérios municipais, Alexsandro Silva da Costa, mesmo com o clima chuvoso, os cemitérios estão recebendo maior atenção a fim de melhor receber o público.

Já a fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) estará presente nas imediações dos cemitérios da Capital. A equipe atuará das 8h às 17h com o objetivo de coibir o comércio irregular de flores e lanches, inclusive para evitar que essas atividades bloqueiem as vias de acesso de pedestres em áreas de grande movimentação. A BM (Brigada Militar) também estará de prontidão nesses locais.

Trânsito e Transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preservará os acessos principais aos cemitérios a fim de auxiliar no trânsito de veículos e pedestres, que é de grande circulação neste período. Além disso, duas linhas especiais de transporte coletivo serão ativadas: a 297 – Cemitério/Especial, com saída da avenida Borges de Medeiros em direção à região dos cemitérios; e a 398.9 – Jardim da Paz/Finados, que sai da avenida Salgado Filho até a avenida João de Oliveira Remião.