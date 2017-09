Final de semana com sol e calor no Rio Grande do Sul

Setembro tem início com tempo firme e calor intenso, segundo os meteorologistas. Nesta sexta-feira (01), uma massa de ar quente começou a ingressar no Rio Grande do Sul, elevando a temperatura.

Com isso, o fim de semana será de sol em Porto Alegre. Neste sábado (02), as máximas ficam entre 31°C e 33°C e, no domingo (03), os termômetros podem registrar até 37°C.

Na segunda-feira (04), o tempo se mantém estável, com sol e calor. A partir de terça-feira (05), a presença de muitas nuvens pode provocar chuva em alguns momentos e a temperatura fica amena, com máximas entre 22°C e 24°C.

Confira a previsão diária

Sábado, 2: o sol predomina com amplos períodos de céu claro e muito calor à tarde. Mínimas entre 15°C e 17°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Domingo, 3: ar mais quente e seco garante um dia de sol e calor intenso à tarde. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 35°C e 37°C.

Segunda-feira, 4: O sol predomina, mas da tarde para a noite as nuvens aumentam. A temperatura segue elevada e volta a provocar intenso calor à tarde. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Terça-feira, 5: As nuvens predominam e provocam chuva em alguns momentos no decorrer do dia. A chuva será irregular e mal distribuída. A temperatura sobe menos e fica amena. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 22°C e 24°C.