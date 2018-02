Final de semana com tempo firme em Porto Alegre

O ar seco mantém o tempo firme com predomínio do sol nesta sexta-feira (16). As máximas podem chegar aos 33°C. No sábado (17), o sol predomina e os termômetros podem marcar 35°C. O sol aparece entre nuvens no domingo (18). Calor intensificado e máximas em torno dos 36°C.

Na segunda-feira (19), as nuvens aumentam durante o dia e provocam chuva de verão, da tarde para a noite. O tempo segue instável na terça-feira (20) e há risco de chuva forte. Confira.

Sexta-feira, 16: O sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens. O vento sopra fraco do quadrante Leste, porém a tarde será moderado em alguns momentos. A temperatura na madrugada ainda fica amena, mas a tarde faz calor. Mínimas entre 15°C e 17°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Sábado, 17: Madrugada com temperatura amena e calor a tarde. Apesar de algumas nuvens, o sol predomina. O vento sopra fraco do quadrante Leste/Sudeste, mas a tarde ganha intensidade e sopra moderado. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Domingo, 18: O sol predomina ao longo do dia, apesar da presença de nuvens. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Leste, porém a tarde, ocasionalmente, pode ser moderado. A temperatura mais acentuada. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Segunda-feira, 19: O sol aparece com nuvens, mas as nuvens aumentam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva da tarde para a noite. A chuva será típica de verão e pode ser localmente forte. O vento sopra fraco do quadrante Norte/Nordeste. A temperatura sobe menos a tarde, mas provoca calor e abafamento. Mínimas 21°C e 23°C e máximas 32°C e 34°C.

Terça-feira, 20: O tempo fica instável com muitas nuvens e chove no decorrer do dia. Há risco de chuva forte, com volumes elevados em curtos períodos, acompanhada de raios e trovoadas. O vento sopra do quadrante Leste/Sul e pode ser forte em alguns momentos. A temperatura não sobe muito e fica amena. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 24°C e 26°C.

Deixe seu comentário: