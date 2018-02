Final de semana de carnaval registrará altas temperaturas no litoral gaúcho

O final de semana que antecede o feriado de carnaval promete muito calor nas praias do litoral gaúcho. Já nesta sexta-feira (09) os termômetros devem bater a casa dos 28ºC, com sensações térmicas altas por causa do sol forte que deve brilhar até o sábado pela manhã. No final da tarde, a chuva deve aparecer em ritmo lento, mas o calor deverá continuar. As areias, assim como no último feriado de Navegantes, deverão ficar cobertas de guarda-sóis. O mar segue quente, o que deverá atrair muitos banhistas para a água. (Marysol Coope/ O Sul)

Deixe seu comentário: