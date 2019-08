Final de semana será de temperaturas baixas no Rio Grande do Sul; saiba como se proteger

Durante este final de semana, a frente fria se aproxima e os dias serão marcados por temperatura baixa em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Há chances de geada em quase todo o território gaúcho, com exceção da Região Metropolitana e do Litoral. Mesmo com sol ao longo do dia, a temperatura não aumentará muito e a sensação de frio intenso continua. No sábado (3), os termômetros em Porto Alegre devem registrar mínima de 6°C e máxima de 14°C.

Para quem vai aproveitar a serra gaúcha, o dia será de tempo nublado e com possibilidade de garoa. Durante a tarde e à noite há previsão de neve. Em Gramado, a mínima será de 1º e máxima chega apenas aos 9ºC.

Saiba como se proteger do frio

Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18ºC e os 21ºC. Além de ser uma temperatura amena e confortável, irá minimizar a mudança brusca de temperatura do exterior;

Deixe a pele sempre hidratada, principalmente mãos, pés, rosto e lábios;

Proteja as extremidades do corpo: utilize luvas, toucas, meias quentes e mantas para dias muito frios;

Tome sopas quentes e chás. Bebidas ajudam na hora de se proteger do frio.

Deixe seu comentário: