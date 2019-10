Final do 14º Festival de Música acontecerá domingo, no Araújo Vianna

A final do 14º Festival de Música de Porto Alegre inicialmente marcado para este sábado (5) no Parque da Redenção foi transferido devido as previsões de chuva. O festival será realizado no domingo (6), no Auditório Araújo Vianna, a partir das 18h. A entrada será gratuita, com abertura dos portões às 17h. Para animar o festival, Luiza Barbosa, representante gaúcha na final do The Voice Kids 2019, será a atração especial para o encerramento. Para quem não puder comparecer, o evento será transmitido ao vivo pela página da Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura no Facebook .

Veja abaixo os nomes e as músicas dos finalistas, cada uma das categorias e os valores das premiações.

Categoria Geral

Alan Barcellos da Rosa – Pastoreio D’Oxum

Alexandre Kumpinski – Cartilagem

Cristian J. Sperandir – Lua

Elisa Lima – Brota

Graziela P. da Silva – Tranças

Henrique Guedes – Te Segura Gaudério

Júlia Reis – Despertei

Luana Fernandes – Mulher África

Ricardo Bordin e Rafael Silva – Bem-te-vi e Bandolins

Sharon T. Lampert – Beijos Vagos



Categoria Kids Wilson Alexandre A. Alano – Vai e Meia Arthur Seidel – Hífen

Maria Fernanda Costa – Muros Pichados Categoria Música de Rua Cinésio Bandok – Grenal

Fanfarra Bate & Sopra – Ventania Premiações 1º lugar Geral – R$10 mil

2 º lugar Geral – R$5 mil

3º lugar Geral – R$3 mil

1º lugar Kids – R$3 mil

1º lugar Músico de Rua – R$3 mil

Melhor Torcida – R$1 mil

Melhor Instrumentista – R$1 mil

Além dos troféus, todos os 44 classificados para as eliminatórias receberão dois cursos: um de produção musical e outro de imersão instrumental, com a Banda Municipal de Porto Alegre. Os finalistas gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Os vencedores das categorias tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

