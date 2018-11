Final estadual dos 38º Jogos Comerciários Sesc segue até domingo (11)

Na manhã deste sábado (10), o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc deu início à final estadual dos 38º Jogos Comerciários Sesc. A solenidade de abertura ocorreu às 9h, no Ginásio do Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220), em Porto Alegre, e reuniu mais de 1,1 mil atletas de 21 municípios gaúchos. A medalhista olímpica Maurren Maggi participou do evento: “Todos que estão aqui já são vencedores. O que posso desejar é que nunca desistam dos seus sonhos, pois eles sempre valem a pena”, incentivou a atleta. Os jogos seguem até domingo (11), no Sesc Protásio Alves e no Parque Esportivo da PUC (Av. Ipiranga, 6690), nas modalidades de Atletismo Adulto e Master (masculino e feminino), Canastra (misto), Voleibol (masculino e feminino), Futebol Sete Adulto e Master (masculino), Futsal Adulto (masculino e feminino) e Master (masculino) e Futebol de Campo (masculino). Confira mais informações em www.sesc-rs.com.br/jogoscomerciarios.

Com 38 anos de tradição, os Jogos Comerciários Sesc são um momento de encontro e integração, fato simbolizado na abertura do evento com uma animada apresentação de escola de samba. Para o gerente de Esportes do Sesc/RS, Marcelo Afonso, o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc cumpre seu objetivo ao realizar mais uma vez os Jogos, proporcionando momentos felizes às pessoas: “Nosso propósito é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Nenhuma instituição faz tanto pela saúde preventiva, pelo bem-estar, pela cultura e pelo esporte no Brasil e isso se reflete hoje, nesse evento que reúne mais de mil pessoas de vários cantos do Estado. Que estes dois dias não sejam só de competição, mas também de momentos de alegria e amizades”, desejou.

As disputas municipais ocorreram em dezenas de cidades gaúchas desde o mês de julho deste ano. A final da 38ª edição dos Jogos Comerciários Sesc, em Porto Alegre, reúne as equipes vencedoras de suas modalidades nestas etapas para conquistarem o título estadual. Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Camaquã, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Protásio Alves (Porto Alegre), Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo e Uruguaiana são as cidades representadas.

Com realização do Sistema Fecomércio-RS/ Sesc, a competição tem como objetivo promover a qualidade de vida através do esporte, sendo que podem participar trabalhadores e empresários do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e empresas terceirizadas. Mais informações no site www.sesc-rs.com.br/jogoscomerciarios.

