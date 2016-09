Final feliz para Santo e Tereza em “Velho Chico”

A trágica morte de Domingos Montagner não mudará o final do personagem Santo de “Velho Chico”, que termina dia 30. O ator já tinha gravado a maioria das cenas e o destino do protagonista será mantido intacto. Algumas adaptações serão feitas, por exemplo. Terão algumas poucas sequências em que atores olharão diretamente para a câmera como se estivessem falando com Santo.

Além disso, os diretores poderão usar imagens do personagem sozinho para completar alguns hiatos. “Manter o trabalho do Domingos foi uma decisão que tomamos em comum acordo com a família do ator. Principalmente com o intuito de respeitar o trabalho dele e a dedicação dada por ele desde o começo da produção. Não podíamos desconsiderar o que ele fez por nós e pela novela. Felizmente temos uma boa produção, que está adiantada e com bastante material”, conta Bruno Barbosa Luperi, que divide a autoria de “Velho Chico”, com o avô, Benedito Ruy Barbosa.

Santo e Tereza – O casal terminará com final feliz morando na fazenda dele, a Piatã. No último capítulo o herói aparecerá menos e quem protagonizará a maioria das cenas será o filho, Miguel (Gabriel Leone).

Miguel e Olívia (Giullia Buscacio) – Os pombinhos serão pais de um casal de gêmeos. Ele herdará as terras da avó, Encarnação (Selma Egrei) e dividirá tudo com o povo de Grotas e os índios. Além de ser o responsável por liderar os cooperados.

Afrânio (Antonio Fagundes) e Iolanda (Christiane Torloni) – O coronel Saruê se arrepende de suas falcatruas e resolve fazer delação premiada. Com a consciência limpa, ele vai morar com Iolanda, que o recebe de braços abertos.

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) – Desesperado com a atitude de Afrânio, o ex-deputado foge com dinheiro do ex-sogro. A partir do momento em que o carro enguiça, o vilão vaga por horas pela caatinga e começa a ter alucinações. Quando ele desmaia, devido ao seu estado de inanição, urubus sobrevoam o corpo dele e o devoram.

