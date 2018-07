Final gaúcha do Campeonato Mundial de Karaokê será nesta quarta-feira (25), no Boteco Babilônia

A final gaúcha para o Campeonato Mundial de Karaokê, o KWC, será nesta quarta-feira (25), às 20h, no Boteco Babilônia (Avenida Pernambuco, 2.384, Bairro Floresta). Dezenove candidatos – onze homens e oito mulheres – foram escolhidos nas em três seletivas, realizadas em maio, junho e julho.

Serão escolhidos dois vencedores masculinos e dois femininos para representar o Estado na final nacional, que será realizada no início de setembro. A final mundial será em Málaga (Espanha), em novembro. Os três jurados na finalíssima são Yasmin Fernandes, da Escola de Canto de Porto Alegre; João Batista, da JB Music, e Rodrigo Vizzotto, jornalista e músico.

Com quase 80 participantes inscritos neste ano, o Rio Grande do Sul participou, pela terceira vez consecutiva, da seletiva do Karaoke World Championships (KWC), o maior campeonato de karaokê do mundo. Em 2017, as etapas gaúchas também foram realizadas no Boteco Babilônia. Um dos destaques foi o gaúcho Odilon Fontella Jr., que chegou ao vice-campeonato. Em 2017, os representantes brasileiros, Ananda Torres e Thiago Millôres ficaram entre os dez primeiros colocados em suas categorias na final que ocorreu em Helsinki (Finlândia).

Proprietário do Boteco Babilônia há duas décadas, Paulo Ricardo da Silva, o Paulinho Babilônia, destacou a qualidade dos candidatos deste ano e que o KWC é uma grande oportunidade para quem não é cantor profissional, mas deseja mostrar seu talento. “O concurso ficou ainda mais conhecido e o nível das disputas das seletivas foi muito alto. Por isso, estamos com quase 20 participantes disputando a final, todos com ótimas chances de avançar”, afirma.

O evento

O Karaoke World Championships é a maior competição mundial de karaokê que existe desde 2003, reunindo mais de 30 países em um grande show todos os anos. No Brasil, a realização está a cargo da TK Produções Artísticas, empresa de produção de espetáculos e eventos.

Deixe seu comentário: