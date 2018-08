A partir do ano que vem, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana serão disputadas com a decisão em um jogo só. E nesta terça-feira (14), a Conmebol divulgou os locais que receberão as decisões dos torneios em 2019: a final da Liberta será em Santiago (Chile) e a da “Sula” será em Lima (Peru). Em 2018, as competições seguem no mesmo formato dos últimos anos.

