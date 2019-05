Find U Again: Parceria de Mark Ronson e Camila Cabello ganha data de estreia

O próximo álbum do DJ e produtor inglês Mark Ronson, “Late Night Feelings”, está prestes a sair do forno e, para animar ainda mais os fãs, o produtor resolveu liberar hoje (28) um teaser de sua tão aguardada parceria com Camila Cabello.

A faixa intitulada “Find U Again” será lançada nesta quinta-feira (30).

Para anunciar a chegada de “Find U Again” e o pré-save do novo álbum, Mark Ronson também divulgou um vídeo com Camila Cabello dublando a música.

you’ve been waiting for this one… FIND U AGAIN this THURSDAY. 💔@camila_cabello pic.twitter.com/m9YDAlOd1E — Mark Ronson (@MarkRonson) May 28, 2019

O álbum “Late Night Feelings” será lançado no dia 21 de junho e, além de Camila Cabello, vem com colaborações de Alicia Keys, Lykke Li, Angel Olsen, Yebba e King Princess.

