FinlÃ¢ndia pagarÃ¡ salÃ¡rio para os desempregados, mesmo que nÃ£o procurem trabalho

A Finlândia é o primeiro país a distribuir dinheiro para desempregados sem questionar o beneficiário ou exigir que ele procure um trabalho. Essa, porém, é primeira vez em que um governo nacional decide fazer a experiência em nível nacional.

Em um primeiro momento, 2 mil finlandeses receberão cerca de 550 euros por mês (equivalentes a mais de 1,8 mil reais). Até então, para receber um seguro-desemprego, o cidadão era obrigado a demonstrar que estava buscando trabalho. A nova ajuda ainda ocorrerá independente dos recursos acumulados pela pessoa e não será perguntado de que forma o cidadão gastará os recursos.

O objetivo pode parecer contraditório: incentivar os desempregados a voltarem para o mercado. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo governo mostrou que muitos deles preferem continuar recebendo benefícios sociais, em vez de desempenhar tarefas com salários baixos ou que não desejam. Com o novo esquema, o cidadão teria garantias de que voltaria a ser auxiliado se desistisse do emprego.

Outra função do salário incondicional é que o beneficiado pelo sistema continuará a receber os 550 euros por mês, mesmo depois de conseguir o trabalho. Um dos obstáculos hoje é o fato de que, para muitos empregos, o salário pago chega a ser inferior ao seguro-desemprego que o governo garante.

A meta da administração é reduzir a taxa de desemprego no país, hoje em cerca de 8,8% e uma das mais altas dos países nórdicos.

