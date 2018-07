FIO 2018 irá abordar práticas inovadoras na gestão de pessoas. Evento será na sexta-feira (13) com palestras, workshops e talk shows voltados para profissionais da área de recursos humanos e lideranças

No dia 13 de julho, a partir das 8h, acontece a segunda edição do Fórum para Inovação Organizacional (FIO), na UNILASALLE, em Canoas. O evento, que conta com patrocínio do Xavier Advogados, irá promover discussões de conteúdos e práticas inovadoras na área de gestão de pessoas. O objetivo é agregar valor e oportunizar resultados sustentáveis às organizações.

Ao total 13 profissionais da área de recursos humanos estarão divididos entre palestras, workshops e talk shows. Segundo Cristiano Xavier, do Xavier Advogados, é importante fortalecer a relação entre a área jurídica e o recursos humanos. “As duas áreas atuando juntas em uma organização aumentam a possibilidade de crescimento e constroem um caminho para melhorar cada vez mais a gestão de pessoas”, afirma. O FIO 2018 terá temas como Comunicação Empática e Assertiva, Endomarketing, Transformação Digital, Liderança, Neuroliderança, Carreira e Demissão Humanizada. Será fornecido certificado digital aos participantes.

As inscrições podem ser realizadas através do site. Os interessados têm até o dia 30 de junho para garantir o seu lugar com valores especiais. Ao utilizar o código FIO2018XAVIERADVOGADOS, os participantes ainda ganham um desconto nos ingressos. Para conferir a programação completa e seus palestrantes, acesse https://www.fioforum.com.

Serviço

Fórum para Inovação Organizacional (FIO) 2018/ 13 de julho (sexta-feira)/ das 8h às 18h/ UNILASALLE (Victor Barreto, 2288, Centro – Canoas).

Ingressos: Até 30/06: R$ 360,00/ A partir de 01/07: R$ 390,00/ Inscrições: www.fioforum.com

