Fique alerta! A osteoporose chega sem que se note nenhum sintoma

A osteoporose não causa dor e não tem sintomas e, geralmente, a descoberta vem só após uma fratura, quando a doença já está em estágio avançado. Por isso, é importante realizar exames para diagnosticar a doença antes que ela cause problemas.

Para combater e prevenir a osteoporose, as principais dicas são aumentar a ingestão de cálcio, praticar atividade física e tomar sol sem exageros, para obter vitamina D.

Alimentação.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que haja um consumo de 1 grama (1000 miligramas) de cálcio por dia. Os valores variam: 500 mg para crianças entre 1 e 3 anos, 800 mg entre 4 e 8 anos, 1300 mg entre os 9 e 18 anos e 1200 mg para grávidas. Para adultos acima de 50 anos, a dose deve ser entre 1000 mg e 1500 mg.

Para obter essa quantidade, a principal fonte de cálcio são os alimentos lácteos: leite e seus derivados. Segundo o reumatologista Cristiano Zerbini, a alimentação normal do brasileiro (arroz, feijão, salada e carne) fornece cerca de 200 mg por dia. Incluir um copo de leite, um copo de iogurte e uma fatia de queijo leva esse valor ao nível desejado. E mais: tirar a gordura do leite não influi no nível de cálcio. Portanto, as pessoas podem fazer consumo de leite semidesnatado ou desnatado, sem nenhum problema.

Exercícios físicos.

Os exercícios devem ser feitos de maneira preventiva, inclusive. São recomendadas práticas funcionais e com impacto, que estimulam a contração muscular e, portanto, a regeneração óssea: agachamentos, corrida, vôlei e basquete, por exemplo. Em pessoas idosas, a fisioterapia ajuda também no controle do corpo e no equilíbrio, através de exercícios de agilidade. O pilates também é aconselhável, pois trabalha com a própria carga corpórea.

Exposição solar.



A exposição aos raios UVB (ultravioletas do tipo B) ativa o funcionamento da vitamina D, que facilita a absorção do cálcio pelo organismo. Por isso, recomenda-se exposição entre 10h e 14h sem proteção durante 15 minutos, três vezes por semana. O excesso de vitamina D, contudo, pode levar à saída de cálcio dos ossos e acúmulo nos rins, formando cálculos renais.

