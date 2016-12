Fique alerta: novo golpe no WhatsApp já atingiu mais de 1 milhão de brasileiros

Um novo golpe que promete recursos extras para o WhatsApp já afetou mais de 1,2 milhão de usuários brasileiros em apenas duas semanas. O ataque, revelado pela empresa de segurança ESET, afirma permitir que as vítimas visualizem as conversas de seus contatos no mensageiro, uma opção chamada “Visualizador de conversas para o WhatsApp”.

Após enganar o usuário, o falso recurso o leva a realizar inscrições em serviços de mensagens de celular pagos, que podem fazer débitos indevidos em seu nome ou instalar supostos aplicativos que, na verdade, roubam os seus dados.

Para ativar o recurso falso, o ataque se propaga através de links maliciosos que prometem mostrar com quem os seus amigos estão conversando. Ao tocar nele, a vítima é levada a uma página que pede o compartilhamento do endereço com os contatos para que a funcionalidade seja liberada. Em seguida, o usuário é levado a uma plataforma de publicidade, onde é induzido a se inscrever em um serviço de mensagens pagas via SMS.

Segundo o levantamento da ESET, o golpe atingiu cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, sendo o Brasil o país mais afetado. O ataque teria começado em novembro.

O número de tentativas de golpes no aplicativo aumentou nos últimos meses. Nove tipos de ataques foram identificados somente em 2016. A maior parte deles procura inscrever os usuários em serviços pagos. Além da promessa de ver as conversas dos contatos, os golpes prometiam chamadas de vídeo premium, pacotes de emoticons românticos ou cupons de desconto falsos para lojas e restaurantes de marcas famosas.

WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones.

Por falar em WhatsApp, se você tem um celular bastante antigo provavelmente não vai poder utilizar mais o aplicativo em 2017. Isso porque ele não oferecerá mais suporte a celulares que rodam os sistemas operacionais Android 2.1 ou 2.2, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6 no próximo mês. Já a partir de 30 de junho, o WhatsApp deixará de ser viável no Blackberry OS and Blackberry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60.

A mudança significa que se você tem algum aparelho com os sistemas citados terá que trocar por um novo para continuar conversando com amigos e familiares. Por outro lado, é possível que o aplicativo tenha mais melhorias quantitativas nos próximos anos com as mudanças.

