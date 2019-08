Fique atento aos diversos bloqueios de trânsito em Porto Alegre neste sábado e domingo

Com a realização de uma série de eventos em Porto Alegre durante ao longo deste fim de semana, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) terá que realizar bloqueios no trânsito de veículos em diversos pontos da capital gaúcha. Agentes farão o monitoramento presencial, conforme a necessidade. Em caso de dúvida, consulte o site www.eptc.com.br.

Sábado

– “Calçada do Vinho” (feira gastronômica)

10h às 18h

Rua Ramiro Barcelos, esquina com avenida Independência.

– “Fora da Zona” (feira de rua)

10h às 22h

Rua Joaquim Nabuco, entre as ruas José do Patrocínio e João Alfredo.

– “Caminho Calabrês” (caminhada)

8h ao meio-dia

Itinerário: Rua Barros Cassal, Andradas, avenida Borges de Medeiros (Mercado Público), rua Demétrio Ribeiro, praça Daltro Filho, rua José do Patrocínio, avenida Loureiro da Silva, rua Lima e Silva, Luiz Afonso, rua José do Patrocínio, avenida Venâncio Aires, Praça Garibaldi, avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, avenida Getúlio Vargas, rua Botafogo, rua Vicente Lopes dos Santos, avenida Ganzo, avenida Praia de Belas e avenida Borges de Medeiros (Praça Itália).

– “Corpo em Movimento” (Caminhada e Rústica)

9h30min às 11h

Itinerário: Avenida Palmira Gobbi, avenida Clóvis Paim Grivot, avenida José Aloísio Filho.

– “Black Sheep Festival” (Feira de Moda, Arte e Música

10h às 18h

Rua Moura Azevedo, meia quadra entre a avenida Franklin Roosevelt e avenida São Paulo e também da rua Sete de Abril, entre a rua São Carlos e rua da Emancipação.

Domingo

– “Passeio de Dia Dos Pais” (carreata)

11h às 12h30min

Itinerário: Avenida Cristóvão Colombo, rua Garibaldi, avenida Farrapos, rua da Conceição, avenida Mauá, avenida Pres. João Goulart, avenida Loureiro da Silva, rua Antonio Klinger Filho, avenida Borges de Medeiros, avenida Padre Cacique, rua Estevão Cruz, avenida Pinheiro Borda, viaduto Abdias do Nascimento, avenida Beira-Rio, avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, avenida Augusto de Carvalho, avenida Loureiro da Silva, avenida Presidente João Goulart, rua Siqueira Campos, avenida Borges de Medeiros, avenida Júlio de Castilhos, rua da Conceição, avenida Farrapos e rua Ernesto Alves.

– “Festa da Ponce” (evento com “food trucks”)

7h às 23h

Avenida Dom Claudio José Goncalves Ponce de Leon nº 240

Bloqueio da avenida no sentido Norte-Sul, do lado oposto ao número 240 e estacionamento de food trucks na área interrompida ao trânsito de veículos.

– “POA Day Run” (corrida)

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva, centro-bairro, logo após ponte da avenida Ipiranga, às 0h de domingo; montagem do percurso até a avenida Diário de Notícias às 04h30min; largada da prova às 9h e encerramento da prova às 11h30min.

Itinerário: Edvaldo Pereira Paiva (paralelo ao Skate Park), Padre Cacique, avenida Diário de Notícias em frente ao Barra Shopping Sul, retorno pelo mesmo percurso.



