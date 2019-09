Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Tempo fica firme nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

Moradores de Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Rio dos Sinos sofreram na noite desta terça-feira (17) com as fortes chuvas acompanhadas por granizo. O início desta quarta-feira (18) ainda deve apresentar instabilidade com muitas nuvens e chuva na Metade Norte do Estado. Já durante a tarde, o tempo deve abrir e o sol aparece em todas as regiões.

Em Porto Alegre, a mínima é de 12ºC e a máxima deve chegar aos 21ºC.

Raquel Dodge solicita ao Supremo para derrubar decretos de Bolsonaro que facilitaram acesso a armas



Nesta terça-feira (17) a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar todos os decretos do presidente Jair Bolsonaro que tornaram mais flexíveis as exigências para a posse e o porte de armas. Ao contrário da posse, que só permite manter a arma dentro da residência, o direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa.

Em seu último dia à frente da PGR, a procuradora-geral se manifestou a favor de ações apresentadas ao STF pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL que visam barrar os decretos. A relatora das ações é a ministra Rosa Weber e ainda não há data prevista para o julgamento do caso.

Jair Bolsonaro pode não ir à ONU, diz assessoria



Integrantes do Palácio do Planalto já admitem que o presidente Jair Bolsonaro pode não comparecer na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, evento que acontece na próxima semana em Nova York, nos Estados Unidos. Anteriormente, Bolsonaro havia afirmado que iria “nem que fosse de cadeira de rodas”. As razões alegadas são apenas restrições médicas, já que o presidente está se recuperando de uma cirurgia para correção de uma hérnia, realizada no dia 8 de setembro.

Inter e Athletico-PR disputam título da Copa do Brasil

A finalíssima da Copa do Brasil chegou! Nesta quarta-feira (18), Inter e Athletico-PR entram em campo pela disputa do título. Os paranaenses estão com uma vantagem por terem vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena da Baixada. O portal O Sul e a Rádio Grenal trazem a cobertura completa da final.

EPTC divulga esquema de trânsito para partida entre Inter e Atlhetico-PR



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou o esquema de trânsito e transporte para o jogo Inter x Athletico (PR) que acontece nesta quarta-feira (18), no Estádio Beira-Rio. A partir das 19h30, dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atenderão a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Nestor Ludwig para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada. Torcedores do Athletico ficarão concentrados no Largo Zumbi dos Palmares, a partir de 17h30, com disponibilização de transporte.

A Trensurb também irá realizar operação especial para atender o público ao fim do jogo. A Estação Mercado, a mais próxima do local da partida, reabrirá 45 minutos após término da disputa, seja no tempo normal ou nos pênaltis. A estação permanecerá aberta por mais 45 minutos a partir de sua reabertura. Nesse período, dois trens partirão em direção a Novo Hamburgo – o segundo, após o fechamento da estação. As demais estações do metrô fecharão no horário normal e irão funcionar apenas para o desembarque durante o período de extensão do horário de circulação dos trens.

