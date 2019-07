Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Quarta-feira será de tempo chuvoso no Rio Grande do Sul

A instabilidade permanece nesta quarta-feira (24), com muitas nuvens na maioria das regiões, principalmente no Centro, Sul e o Oeste. Por conta da nebulosidade, a temperatura sofre poucas oscilações. Há chance de pancadas mais intensas e com trovoadas, além de risco de granizo em pontos isolados.

Em Porto Alegre, sol pode aparecer em meio a chuva. A mínima é de 15°C e a máxima não deve ultrapassar os 18°C.

Salários de julho serão pagos pelo governo do estado apenas no dia 13 de agosto



Nesta terça-feira (23), o governo do Estado anunciou que começará a pagar os salários dos servidores referentes ao mês de julho apenas no dia 13 de agosto. Nessa data, serão quitados salários de até R$ 2,5 mil, o que representa 53,8% da folha. O cronograma de pagamento das demais faixas salariais será anunciado no dia 31 deste mês.

Os funcionários públicos que ganham acima dos R$ 4,5 mil terão seus salários pagos de forma parcelada. Hoje (24) mais uma parcela será paga, de R$ 1,1 mil, quitando salários de até R$ 5,6 mil, ou 83,6%.

Petrobras vende controle da BR Distribuidora



A Petrobras concluiu nesta terça-feira a venda de 30% das ações da BR Distribuidora pelo valor de R$ 8,56 bilhões. Com isso, a empresa reduz sua participação para 41,25% e perde o controle da subsidiária de postos de combustíveis. Serão ofertadas mais 43,7 milhões de ações ao preço de R$ 24,50 cada uma.

Raquel Dodge recorre contra decisão de Toffoli



Na noite desta terça-feira, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que determinou a suspensão de todas as investigações baseadas em dados fiscais repassados pelo Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e pela Receita Federal ao Ministério Público (MP) sem autorização judicial.

Na última semana, atendendo a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) — investigado por desvio de dinheiro em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro —, Toffoli determinou que as investigações fiquem suspensas até que o STF defina regras para o compartilhamento de informações entre o Ministério Público e órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Receita Federal e Banco Central.

Inter enfrenta o Nacional pela Libertadores nesta noite; amanhã é vez do Grêmio



O time de Odair Hellmann retornará à Copa Libertadores hoje, às 19h15min, no Gran Parque Central, diante de um tradicional adversário na disputa: os uruguaios do Nacional. Ao contrário da Copa do Brasil, a Libertadores segue tendo o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Já o Grêmio joga apenas amanhã (25), às 21h30, na Arena do Grêmio. O adversário será o Libertad do Paraguai.

