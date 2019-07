Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Quarta-feira será de sol em todo Rio Grande do Sul

Mesmo com o dia começando um pouco frio, a temperatura durante a tarde deve ser amena. As máximas devem ficar acima dos 20°C em quase todo o território gaúcho. Há possibilidade de nevoeiro, neblina ou cobertura de nuvens baixas. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 12°C e máxima deve chegar nos 23°C.

Governo edita decreto orçamentário com maiores bloqueios nas pastas de Cidadania e Educação



Na noite desta terça-feira (30), o governo publicou, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto de programação orçamentária com o detalhamento do chamado contingenciamento (bloqueio) de mais R$1,44 bilhão em gastos no Orçamento de 2019. O bloqueio adicional na peça orçamentária, que se soma aos R$29,7 bilhões divulgados no mês de março, tem por objetivo tentar cumprir a meta de déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar as despesas com juros) do governo neste ano, de até R$ 139 bilhões.

A pasta mais afetada foi a da Cidadania, que perdeu R$ 619,2 milhões. Em segundo lugar, vem o Ministério da Educação, com R$ 348,5 milhões bloqueados. Em terceiro, está o Ministério da Economia, com R$ 282,6 milhões retidos.

“Não é a favor de Glenn, mas da liberdade de expressão”, diz Rodrigo Maia em vídeo



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) gravou um vídeo a favor da liberdade de imprensa e do direito ao sigilo de fonte, devido as últimas declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. O material foi preparado para ser divulgado em evento em apoio ao jornalista do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, e ao presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz.

No vídeo, Maia faz questão de ressaltar que o sigilo da fonte é uma conquista do Estado democrático de direito, e, portanto, o profissional de imprensa tem o direito de não divulgar a origem das informações que publica. Ao mesmo tempo, Maia fez questão de ressaltar que é crime a prática do hacker, de violar mensagens pessoais, assim como também é considerado um ato ilícito um agente público divulgar informações sigilosas.

EPTC divulga trânsito e transporte para jogo entre Inter e Nacional



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para a partida entre Inter e o Nacional, que acontece nesta quarta-feira (31), no Estádio Beira-Rio, válido pela Copa Libertadores da América. O jogo começa às 19h15, com abertura dos portões às 17h15. A previsão é de aproximadamente 45 mil torcedores.

A partir das 17h15, oito ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação e táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionadas na rua Nestor Ludwig, para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis-Cavalhada. Ônibus serão disponibilizados para os torcedores do Nacional, localizados no Parque da Harmonia, imediações da Rótula das Cuias, com saída para o estádio a partir das 16h.

Brasil conquista o tri pan-americano no levantamento de peso; confira outras vitórias



O Brasil segue conquistando medalhas nos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Já foram vitórias na ginástica artística, levantamento de peso, boliche, vôlei de praia, boxe e tiro esportivo. Até agora, o Brasil já conquistou 34 medalhas; 10 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze. Os brasileiros ocupam o 3º lugar no quadro de medalhas, atrás apenas de Estados Unidos (64) e México (43).

