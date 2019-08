Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Temperaturas elevam e máximas chegam aos 30°C nesta quarta

O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (7). O dia já começa com temperatura amena, mas ainda há chance de nevoeiro e neblina em alguns pontos.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima fica na casa dos 13°C. No período da tarde, a máxima deve atingir os 30°C.

Câmara aprova em segundo turno texto-base da reforma da Previdência



Por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno na noite desta terça-feira (6) o texto-base da proposta de reforma da Previdência. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), eram necessários ao menos 308 votos favoráveis.

A sessão durou cinco horas e meia. O texto-base aprovado nesta terça é igual ao aprovado no primeiro turno, em 10 de julho, quando 379 deputados votaram a favor e 131 contra.

Passageiro de táxi é morto a tiros no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros na Avenida Joaquim Pôrto Vilanova, no bairro Jardim do Salso, zona leste de Porto Alegre, por volta da 0h desta quarta-feira (7). A vítima ainda não foi identificada. Conforme informações preliminares da polícia, a vítima estava dentro de um táxi quando cerca de cinco criminosos abordaram o veículo, retiraram o homem e o executaram. Em seguida, teriam mandado o taxista sair e seguiram em fuga com o carro.

Brasil destaca-se no atletismo nos jogos Pan-Americanos de Lima



Em mais um dia de disputas dos jogos Pan-Americanos, os melhores resultados brasileiros vieram do atletismo, com as pratas de Altobeli Santos da Silva, na prova de 5.000 metros, e de Andressa de Morais, no lançamento de disco. Na prova de 5.000 metros, Altobeli fez uma corrida muito boa para ficar com a segunda colocação.

Na prova masculina dos 100 metros rasos, dois brasileiros fizeram os melhores tempos das classificatórias. Rodrigo Pereira do Nascimento foi o melhor no geral com o tempo de 10s27, e Paulo André ficou em primeiro em sua bateria após largar muito bem para ficar com o tempo de 10s29. Já nos 100 metros feminino, Vitória Cristina Silva Rosa correu em 11s40, conseguindo o terceiro melhor tempo das classificatórias. Outra prova com brasileiro lutando para alcançar a final foi a dos 400 metros com barreira. Alison Brendom Alves do Santos fez 49s74 para avançar para a decisão.

Inter enfrenta Cruzeiro em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil



Nesta quarta-feira (7), o Internacional enfrenta o Cruzeiro fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O técnico Odair Hellmann tem, no mínimo, um desfalque definitivo para o jogo: D’Alessandro, que foi expulso contra o Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática. Para esta vaga, a tendência é de que Nonato seja o escolhido. A outra dúvida é se Rodrigo Lindoso, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo, irá se recuperar a tempo do confronto. Caso não tenha condições, Rithely deve ser o substituto.

A partida começa às 21h30min, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

