Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Quarta-feira continua com frio intenso no Rio Grande do Sul

O amanhecer apresenta mínimas abaixo de 0°C em diversas regiões do Estado. No Oeste e no Norte há chances de geada. As mínimas mais baixas foram registradas nos Campos de Cima da Serra e na Serra, com temperaturas batendo na casa dos -7°C.

Mesmo frio, o tempo será ensolarado e com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 4°C, e a máxima não passa dos 15°C.

Texto-base da MP da Liberdade Econômica é aprovado pela Câmara

Na noite desta terça-feira (13), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da Medida Provisória (MP) 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica, que tem como principal objetivo reduzir burocracias e limitar o poder de regulação do Estado sobre as empresas. Foram 345 votos a favor, 76 contra e uma abstenção.

A MP foi aprovada após um dia de intensa articulação por parte do governo, que abriu mão de alguns pontos, para conseguir colocar a proposta em votação. O texto enfrentava resistência dos parlamentares devido às alterações na legislação trabalhista.

Nesta quarta (14), os deputados devem votar ainda os destaques ao texto. Se não for votada até o dia 27, a medida perde validade.

Manifestantes realizam ato contra o contingenciamento de recursos na educação na Capital



Atos contra o contingenciamento de recursos na educação levaram professores, técnico-administrativos e estudantes às ruas em várias cidades do país nesta terça-feira (13). Em Porto Alegre, a concentração de manifestantes aconteceu na Esquina Democrática, no Centro Histórico.

Por volta das 18h30, uma caminhada rumou para a Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no campus central da instituição. Perto das 19h40, o grupo fez uma parada na elevada antes do viaduto da Conceição.

Prefeitura de Porto Alegre anuncia GPS em 100% da frota



A Prefeitura de Porto Alegre apresentará nesta quarta-feira (14) o sistema de localização por GPS para 100% da frota de ônibus da cidade. Através de um aplicativo de celular, desenvolvido por intermédio da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), sob gestão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os porto-alegrenses poderão acompanhar o trajeto do coletivo.

O monitoramento via GPS deve auxiliar os usuários dos coletivos a identificarem itinerários e o cumprimento da tabela. Já para as empresas, ajuda na segurança e no acompanhamento da frota.

EPTC divulga esquema de trânsito para jogo entre Grêmio e Athletico (PR)



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio e Athletico Paranense, válida pela Copa do Brasil. O jogo acontece nesta quarta-feira (14), na Arena, com início às 21h30. Os portões abrem às 19h30, com expectativa de cerca de 50 mil torcedores.

A linha Especial Futebol circulará com 13 ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, três horas antes da partida. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Na saída do jogo, serão disponibilizados dez ônibus articulados da Carris. A linha F08 Futebol Trensurb/Arena também funcionará, com saída a partir das 18h30 da Estação Anchieta até o estádio. Após o jogo, a linha partirá da A.J. Renner até a Estação Anchieta.

Mais de 23 lotações também estarão à disposição dos torcedores na avenida Padre Leopoldo Brentano. Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem o metrô deverão desembarcar na estação Anchieta.

