Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Quarta-feira começa fria no Rio Grande do Sul

A sensação de frio permanece no amanhecer em todo Rio Grande do Sul. Há chance de mínimas próximas a 0ºC no Sul. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões, mas mesmo assim, as máximas não devem ser altas, com exceção do Norte e Noroeste do estado.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 6°C e a máxima não passa dos 15°C.

Governo privatizará 17 estatais neste ano, diz Paulo Guedes



Na noite desta terça-feira (20), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deverá privatizar 17 empresas estatais neste ano. Segundo ele, os nomes das empresas serão divulgados hoje (21). O ministro reiterou a meta que deu ao seu secretário de Desestatização, Salim Mattar, de privatizar US$20 bilhões neste ano.

Grupo invade estação e assalta funcionários da Trensurb em Porto Alegre



Na madrugada desta quarta-feira (21), criminosos invadiram a Estação Rodoviária da Trensurb, no centro de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), cerca de quatro assaltantes armados e encapuzados renderam funcionários e acessaram o cofre da estação. O grupo entrou pelo corredor da Avenida Júlio de Castilhos, que dá na estação junto à rodoviária da Capital.

De acordo com a segurança da Trensurb, os homens estavam vestidos com roupas da empresa que presta serviço de manutenção e, por isso, não tiveram dificuldade para ingressar no local. O grupo levou celulares de funcionários de setores da limpeza e segurança e parte do dinheiro do cofre. A outra parte foi abandonada no local.

Grêmio perde para o Palmeiras na Arena

Diante de mais de 47 mil pessoas na Arena, ontem (20) o Grêmio não fez gol, levou um e agora precisa vencer em São Paulo, terça-feira que vem (27), para avançar na Libertadores. Sem problemas médicos ou de suspensão, o técnico Renato Portaluppi contou com o time completo e repetiu a mesma equipe que superou o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, mas não foi o suficiente para esta partida.

Internacional enfrenta o Flamengo nesta quarta

Nesta quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, Internacional vai enfrentar o Flamengo, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. O Inter não contará com a presença do volante Rodrigo Dourado e Edenilson também deverá ser desfalque. A aposta de Odair Hellmann é na dupla de zagueiros. Já o Flamengo, sob comando do português Jorge Jesus, vem se acertando: em 10 jogos comandados pelo técnico, o time soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 21 gols marcados e 13 sofridos.

