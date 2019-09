Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Frio e sol permanecem no estado nesta quarta

O frio chegou para ficar. Nesta quarta-feira (4), as temperaturas baixas permanecem no Rio Grande do Sul e apenas a Região Norte e o Litoral não terão possibilidade de geada. Em São José dos Ausentes, na Serra, a mínima será de 1°C. Porém, com o predomínio de sol, o termômetro tende a subir.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. A mínima na capital será de 4°C, enquanto a máxima não passa dos 16°C.

Assembleia aprova fim da aposentadoria especial de parlamentares no RS

Por 50 votos a zero, o projeto que extingue a aposentadoria especial dos deputados estaduais foi aprovado na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3). A partir da publicação, eles passarão a contribuir para o INSS, e poderão se aposentar com o limite do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), equivalente hoje a R$5,8 mil.

Até o momento, apenas um parlamentar contribui para o sistema próprio de Previdência do legislativo estadual, mas nenhum recebia o benefício, já que foi criado há apenas cinco anos. Por isso, a aprovação não traz impacto financeiro imediato nos cofres da Assembleia.

Desembargador do TRF-4 nega acesso de Lula a mensagens do Telegram

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), negou nesta terça-feira (3) pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso a mensagens do Telegram investigadas na Operação Spoofing, que tramita na 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Gebran pontua que é “impossível o aproveitamento pela sua ilicitude”. A defesa do ex-presidente diz que recorrerá.

Em desafio a Boris Johnson, Parlamento aprova urgência para projeto que barra Brexit sem acordo

O Parlamento britânico aprovou, na noite desta terça-feira (3), uma moção de urgência para a votação de um projeto de lei que pretende impedir que a saída do Reino Unido da União Europeia aconteça sem um acordo de transição. Foi a maior derrota do primeiro-ministro Boris Johnson desde que ele assumiu o cargo, em 24 de julho, com um discurso de que o Brexit aconteceria “de qualquer maneira” no prazo previsto, 31 de outubro. Foram 328 votos a favor, sendo 21 de conservadores, e 301 contra.

Derrotado, Johnson ameaçou propor eleições se a medida for aprovada nesta quarta. Desde 1894 um premier britânico não era derrotado em sua primeira votação no Parlamento.

Grêmio e Internacional irão tentar chegar à final da Copa do Brasil nesta quarta-feira

No Beira-Rio, o Inter busca garantir uma das duas vagas à decisão do título. Para isso, terá pela frente o Cruzeiro, atual e maior vencedor da competição. Contudo, o Colorado conta com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, no Estádio Mineirão.

Na outra semifinal, Grêmio e Athletico-PR fazem a partida de volta, em Curitiba. O jogo está marcado para às 19h, na Arena da Baixada. Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor também está em vantagem para chegar na final da competição.