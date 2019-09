Fique bem informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Frente fria mantém instabilidade nesta quarta

Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável nesta quarta-feira (11). Em grande parte do dia, a chuva se concentra no Centro, Oeste e Sul do estado, com volumes significativos. Há risco de temporais isolados com vento, raio e granizo.

No fim da tarde e à noite a instabilidade avança até o Planalto, Alto Jacuí, Grande Porto Alegre e Missões, também com risco de temporais nessas regiões. Na divisa com Santa Catarina, o sol predomina e as máximas podem chegar a 34°C no Alto Uruguai.

Ministério do Meio Ambiente exonera superintendente do Ibama no Pará

O Ministério do Meio Ambiente exonerou o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará, coronel Evandro Cunha, após ele ter afirmado que iria parar a destruição de equipamentos apreendidos em garimpo ilegal no estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (11).

A declaração foi dada durante audiência pública em Altamira, no sudoeste do Pará, na segunda-feira (9). A destruição de produtos e instrumentos usados em crimes ambientais é autorizada pela legislação ambiental quando não for possível retirar os equipamentos da mata. Presidente Jair Bolsonaro segue com melhora clínica e deve reassumir o cargo na quinta-feira Segundo informações, o segundo dia de pós-operatório do presidente Jair Bolsonaro foi “tranquilo”. Ele tomou o primeiro banho de chuveiro e fez duas caminhadas ao longo do dia pelo corredor do hospital onde está internado, em São Paulo. Ainda não existe previsão de alta, mas o vice-presidente Hamilton Mourão deve continuar na presidência interina até amanhã (12). A partir daí, Jair Bolsonaro reassume o cargo mesmo que continue internado, como explicou o porta voz Rêgo Barros. Susepe transfere presos de viaturas para Penitenciária Estadual de POA A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) transferiu na noite desta terça-feira (10) dez presos que estavam sob custódia em viaturas estacionadas no pátio do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), na rua Salvador França. Eles foram levados para a Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA), localizada na zona Leste da Capital. De acordo com a Susepe, a transferência foi feita de acordo com o tempo que os homens estavam sob custódia. Em média, os transferidos estavam detidos nas viaturas há seis dias. Copa do Brasil: Athletico-PR e Inter abrem disputa da final na Arena da Baixada Nesta quarta-feira (11), Inter e Athletico-PR fazem o jogo de ida das finais da Copa do Brasil. A primeira decisão ocorre às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, com minuto a minuto no portal O Sul e transmissão ao vivo da Rádio Grenal. A grande finalíssima será disputada na próxima quarta-feira (18), no mesmo horário, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: