Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quarta

Frio e geada permanecem no Rio Grande do Sul nesta quarta

Mais uma vez, o dia começa com frio e forte geada no estado. Após a neblina, o sol predomina durante a tarde desta quarta-feira (17). Conforme a MetSul Meteorologia, algumas áreas com nevoeiro mais denso poderão ter chuvas fracas. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima é de 5°C, enquanto a máxima deve ficar na casa dos 20°C.

Decisão de Toffoli sobre suspensão de investigações criminais afeta casos de Flávio Bolsonaro e Lava Jato



As investigações criminais que envolviam relatórios de dados bancários detalhados foram suspensas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. A medida afeta o caso do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele é alvo de apuração que investiga um suposto esquema em seu gabinete de quando era deputado estadual do Rio de Janeiro. A decisão de Toffoli também pode afetar inquéritos da Operação Lava Jato.

Justiça autoriza retorno de três líderes de facções para presídios do estado



Nesta terça-feira (16), as Varas de Execuções Criminais (VECs) de Novo Hamburgo e de Canoas autorizaram a volta ao sistema prisional gaúcho de três líderes de facções criminosas que estão em presídios federais. O Ministério Público vai recorrer das decisões. No último dia 10, as duas VECs já haviam negado a permanência em presídios federais do RS de outros dois detentos.

Governo deve anunciar liberação de saques do FGTS nesta semana



Durante esta semana, o governo deve anunciar a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor ainda não está fechado, mas a previsão da equipe econômica é de que a medida resulte em uma injeção de R$30 bilhões na economia. A liberação valerá para os trabalhadores com contas ativas ou inativas.

Copa do Brasil: Inter enfrenta Palmeiras no Beira-Rio; Grêmio decide contra o Bahia em Salvador

Nesta quarta-feira (17), o Internacional enfrenta o Palmeiras pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil às 21h30 no Estádio Beira-Rio. Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Em caso de vitória por um gol, duelo vai para os pênaltis.

Já o Grêmio enfrentará o Bahia também pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h15. Qualquer empate leva a decisão para as cobranças de penalidades máximas. O time que vencer o jogo avança para as semifinais.

