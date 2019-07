Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Sol predomina e temperaturas ficam mais altas nesta quinta

O amanhecer permanece gelado e com neblina em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a temperatura deve chegar aos 20ºC. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima é de 9°C, e máxima fica na casa dos 22°C.

Segundo a PF, veículos que furaram barreira em Cristal tentavam resgatar assaltantes

A Polícia Federal (PF) afirma que os dois carros envolvidos em confronto com agentes durante uma barreira em Cristal, no sul do estado, na madrugada desta quarta-feira (17), estavam em um comboio que foi até a região para resgatar assaltantes de banco que se esconderam em uma área rural, após ataque que ocorreu no dia 6 de julho, em Dom Feliciano. No tiroteio, duas mulheres morreram e uma criança ficou ferida. Um homem, que dirigia um dos carros, também ficou ferido e foi preso. A PF diz que ele é responsável pela ação de resgate.

Câmara dá início ao recesso informal nesta quinta



Nesta quinta-feira (18), começa o recesso informal da Câmara dos Deputados e, com isso, o calendário de votações no plenário e nas comissões será retomado somente em agosto. O período é chamado no jargão legislativo de “recesso branco” e, por acordo entre os parlamentares, não haverá sessões deliberativas, nas quais há discussão e votação de projetos.

O recesso deste ano não é oficial porque o Congresso ainda não analisou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como prevê a Constituição. A LDO estabelece as regras gerais para a elaboração do Orçamento da União.

Sine Municipal oferece mais de 100 vagas de emprego



Nesta quinta, o Sine Municipal oferece 108 oportunidades de emprego. Entre as vagas ofertadas, a maior demanda é para Vendedor de Serviços, com 21 postos, seguido de Operador de Telemarketing Ativo, com sete postos abertos. As cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas e podem ser retiradas no aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine. Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da avenida Sepúlveda com a Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Grêmio e Inter estão na semifinal da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), os quatro semifinalistas da Copa do Brasil 2019 foram definidos. Os primeiros classificados foram Grêmio e Cruzeiro. Em Salvador, o Tricolor superou o Bahia por 1 a 0 e ficou com a vaga (2 a 1 no placar agregado). No Estádio Independência, o Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético-MG por 2 a 0, mas avançou graças à goleada por 3 a 0 na partida de ida (3 a 2 no agregado).

Já os outros dois semifinalistas foram definidos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. No Beira-Rio, o Inter venceu o Palmeiras por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis (1 a 1 no agregado). No Maracanã, Flamengo e Athletico-PR voltaram a empatar em 1 a 1 (2 a 2 no agregado) e também decidiram nas penalidades, garantindo a classificação atleticana.

Agora, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR e o Internacional jogará contra o Cruzeiro nos dias 7 e 14 de agosto. O sorteio dos mandos de campo acontecerá na próxima segunda (22), às 15h.

Deixe seu comentário: