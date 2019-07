Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Chuva diminui no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Durante a tarde para a noite, a frente fria avança pela Metade Oeste com chuva forte e temporais isolados. Em Porto Alegre não terá tanta chuva, mas haverá períodos de garoa. Os termômetros variam entre 15°C e 20°C.

Saque anual do FGTS terá sete faixas



Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o governo detalhou as regras de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. A partir de setembro, os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa, independentemente do valor do saldo. De acordo com o governo, neste primeiro momento, os saques do FGTS vão até março. A previsão é injetar R$ 42 bilhões na economia até 2020.

Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha é comemorado hoje e recebe homenagem



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) promove nesta quinta-feira (25), uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha. O evento, organizado pela Coordenadoria da Mulher, acontece no Plenário Ana Terra da Câmara de Vereadores, das 14h às 17h.

Desde 1992, o dia 25 de julho é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha. Na data, um grupo de mulheres negras da América Latina reuniu-se em Santo Domingo, na República Dominicana, para a realização do primeiro Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas, onde destacaram os efeitos do machismo e do racismo e assim se organizaram para combatê-los. No Brasil, em 2014, a Lei nº 12.987/2014 também tornou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola no século 18, do Vale do Guaporé, em Mato Grosso.

EPTC divulga esquema de trânsito para jogo entre Grêmio e Libertad (PAR)



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para o jogo Grêmio x Libertad (PAR), nesta quinta-feira (25), na Arena, às 21h30, válido pela Copa Libertadores da América. Os portões abrem às 19h30, com previsão de cerca de 40 mil torcedores.

A linha Especial Futebol circulará com dez ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo duas horas antes da partida do Largo Glênio Peres em direção ao estádio. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Na saída do jogo, serão disponibilizados sete ônibus articulados da Carris. Após o jogo, também estarão à disposição dos torcedores 23 lotações, posicionados na avenida Padre Leopoldo Brentano.

Inter vence o Nacional-URU fora de casa e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Pelo jogo de ida das oitavas de final, o Internacional foi para o Uruguai enfrentar o Nacional e conseguiu um bom resultado: vitória de 1 a 0. A partida foi no estádio Gran Parque Central e o gol saiu apenas no final da partida, com Paulo Guerrero marcando nos 44 minutos do segundo tempo. Agora, no jogo de volta na quarta-feira que vem (31), em Porto Alegre, o Internacional precisa de um empate para avançar.

