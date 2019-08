Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Quinta-feira será de chuva no Rio Grande do Sul

Áreas de instabilidade trazem chuva já cedo para o estado, mas o sol aparece com nuvens na maior parte das regiões. A temperatura não se eleva tanto, no entanto, o abafamento continua devido o aumento da umidade relativa do ar. Em Porto Alegre, a mínima é de 15ºC e a máxima chega aos 28°C.

A Defesa Civil de Porto Alegre está fazendo um alerta para a população: poderão ocorrer rajadas de vento nesta quinta-feira (8). Segundo o órgão, a ventania ocorrerá entre 9h e 18h, podendo atingir de 17 a 41 quilômetros por hora.

Texto-base da reforma da Previdência será enviado para o Senado



Durante a noite de quarta-feira (7), ainda era aguardada o final da votação das mudanças nas aposentadorias pelos deputados. Depois da aprovação do texto-base na terça (6), ficaram pedentes oito destaques, que sugeriam a retirada de artigos. Todos foram rejeitados. A previsão é de que o texto seja enviado para o Senado ainda hoje (8).

Supremo suspende transferência de Lula para presídio de São Paulo



Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira (7) a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e decidiu mantê-lo preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O único voto contrário foi do ministro Marco Aurélio Mello.

O caso foi levado ao Supremo pela defesa de Lula depois de o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, da Justiça Estadual de São Paulo, ter decidido que o ex-presidente cumpriria pena em Tremembé. A decisão foi tomada após a juíza federal do Paraná, Carolina Lebbos, emitir ordem de transferência de Lula de Curitiba para um presídio paulista.

Sine Municipal disponibiliza mais de 200 vagas de emprego nesta quinta



Para quem está à procura de emprego, o Sine Municipal oferece 214 postos de trabalho nesta quinta-feira (8). Entre as oportunidades, a maior demanda é para Operador de Empilhadeira, com 28 vagas, seguida por Vendedor de Serviços, com 21 postos abertos. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e às 17h, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Eike Batista é preso em mais uma fase da Operação Lava Jato no RJ



Em mais uma fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prendeu o empresário Eike Batista, no Rio de Janeiro. Mandados de busca e apreensão de documentos estão sendo cumpridos nas casas dos dois filhos mais velhos de Eike, Thor e Olin. O Ministério Público Federal ainda não divulgou as razões da nova prisão.

Em janeiro de 2017, Eike foi preso acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Quatro meses depois, Gilmar Mendes o libertou. Em julho passado foi condenado a 30 anos de prisão, mas continuava solto.

