Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Quinta-feira terá temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

O ar polar perde força nesta quinta-feira (15) e o sol predomina em todas as regiões, aumentando a temperatura durante o dia. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas, com risco de geada em quase todo o Estado. Na parte da tarde, as temperaturas ficam mais amenas, perto dos 20°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima fica na casa dos 6°C, enquanto a máxima chega a 20°C.

Câmara aprova projeto que endurece punição para abuso de autoridade



O texto-base do projeto que endurece as punições por abuso de autoridade de agentes públicos, incluindo juízes, promotores e policiais, foi aprovado nesta quarta-feira (14) pela Câmara dos Deputados. O projeto já foi votado no Senado e estava parado na Câmara desde 2017. Como não teve nenhuma alteração, ele seguirá direto para sanção presidencial.

Conforme o projeto, são considerados passíveis de sanção por abuso de autoridade membros dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, de tribunais ou conselhos de contas, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas.

“Pegue essa grana e refloreste a Alemanha”, diz Bolsonaro sobre Angela Merkel



Nesta quarta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro ironizou a decisão do governo da Alemanha de suspender o envio de recursos para projetos de proteção da floresta amazônica. Em entrevista à imprensa, ele chamou a chanceler Angela Merkel de “querida” e sugeriu que ela utilize o montante para reflorestar a Alemanha. “Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu R$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui”, disse.

A embaixada da Alemanha no Brasil disse que a suspensão a decisão de suspensão “reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira”. O desmatamento na Amazônia cresce de forma acentuada. A chanceler alemã já afirmou ver com grande preocupação as ações do atual governo em relação ao desmatamento.

Rio Grande do Sul registra mais cinco mortes por gripe



Desde o início deste ano, o número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul chega a 33, conforme o último levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), divulgado nesta quarta-feira (14). As informações do boletim são de casos confirmados até o último sábado (10).

Do total de vítimas, 18 tinham mais de 60 anos. Nove tinham entre 50 e 59. Uma vítima tinha entre 40 e 49, uma estava na faixa dos 30 a 39. Segundo dados do CEVS, as outras quatro vítimas são crianças, uma entre um e quatro anos, uma entre seis meses e onze meses, e duas com menos de seis meses.

Grêmio vence Athletico Paranaense na Arena e se encaminha para final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (14), o Grêmio venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0 na Arena e deu um grande passo rumo a mais uma final de Copa do Brasil. André foi o autor do gol que abriu o caminho para a vitória no primeiro tempo. Jean Pyerre, de falta, completou o placar.

Com a vitória, o Grêmio poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta, em Curitiba, no dia 4 de setembro, que ainda assim avançará para a decisão para enfrentar Cruzeiro ou Inter. O atacante Everton ficará de fora da partida na Arena da Baixada por conta de um cartão amarelo.

