Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Quinta-feira amanhece fria e ensolarada no Rio Grande do Sul

A quinta-feira (22) terá sol e nuvens em todo o estado. O dia amanhecerá frio e com geada em alguns lugares mas, conforme as horas passarem, a massa de frio irá enfraquecer e a tarde terá temperatura agradável. As máximas serão em torno de 20ºC na maioria das cidades. No fim da tarde e início da noite, a nebulosidade pode tomar conta da metade norte do estado, o que aumenta a possibilidade de chuvas isoladas.

As mínimas ficam em 0ºC em São José dos Ausentes e 2ºC em Pelotas. Em Erechim, as máximas podem chegar até 22ºC e em Santa Rosa, 24ºC. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as mínimas serão de 6ºC e a temperatura máxima será 20ºC.

Câmara dos Deputados aprova projeto que permite posse de arma em toda propriedade rural



Foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (21) o projeto que permite a posse de arma em toda a extensão da propriedade rural. Como o texto já passou pelo Senado, seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta a íntegra.

A urgência do texto foi aprovada nesta terça (20), o que viabilizou a votação da proposta diretamente pelo plenário, sem discussão em comissões.

Criminoso que invadiu escola em Charqueadas tinha a intenção de matar ex-colega, diz polícia



O jovem suspeito de invadir e atacar alunos do Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand no começo da tarde desta quarta-feira (21), em Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tinha intenção de matar um ex-colega por vingança, conforme informações da Polícia Civil. Após ser apreendido horas depois do ataque, ele prestou depoimento.

O criminoso estudou na escola até 2015. Neste período, surgiu uma desavença com um ex-colega do 5º ano do ensino fundamental. Depois, quando trocou de escola, pensou em se vingar das agressões que sofria, informa o delegado. De acordo com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Charqueadas, Daniela Fistarol, ele chegou na escola com a irmã e se sentou no banco, aguardando a entrada do alvo. Porém, perdeu-o de vista e ingressou em uma sala onde pensou encontrá-lo.

Prefeitura de Porto Alegre entrega reurbanização do Largo dos Açorianos nesta quinta-feira

Depois de quase três anos de espera, a entrega da reurbanização do Largo dos Açorianos será realizada a partir das 17h de hoje (22). O horário foi escolhido para que os porto-alegrenses possam observar a iluminação cênica da Ponte de Pedra. A solenidade contará com a presença da Banda Municipal. A ordem de início da reurbanização foi assinada no dia 3 de outubro de 2016.

Inter perde por 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã

Com dois gols de Bruno Henrique, o Flamengo fez 2 a 0 e abriu boa vantagem no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Até o segundo tempo, o Inter conseguiu segurar, com muita marcação, o empate. Entretanto, aos 29 e aos 33 minutos da etapa complementar, o Flamengo furou o bloqueio e conseguiu marcar dois gols seguidos.

Na próxima quarta-feira (28), um Beira-Rio lotado deve apoiar o Inter para a tentativa de voltar às semifinais do torneio. Para isso, o time precisará devolver os 2 a 0, para levar a decisão para os pênaltis, ou ganhar a partida por três gols de diferença. Antes disso, no domingo (25), o time reserva de Odair Hellmann enfrentará o Goiás, no Serra Dourada, em partida válida pelo Brasileirão.

