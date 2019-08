Fique bem-informado; confira cinco principais notícias desta quinta

Quinta-feira é de temperaturas quentes no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul terá um dia típico de verão nesta quinta-feira (29), por conta de correntes de vento Norte que chegam ao estado. O sol aparece em todo território gaúcho, mas nuvens ingressam ao longo do dia. As máximas sobem e algumas cidades devem ter temperaturas próximas dos 35°C.

Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima é de 15°C e a máxima deve chegar a 32°C.

Argentina declara moratória de dívida e pede renegociação com FMI

Na noite desta quarta-feira (28), a Argentina declarou moratória – adiamento do prazo estipulado para o pagamento de dívida – na dívida externa. O país solicitou reunião com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para revisar vencimentos de uma dívida de US$56 bilhões, que começam em 2021. O governo espera aliviar a pressão sobre as reservas internacionais e permitir assim que elas sejam usadas para intervir no mercado de câmbio. O objetivo é preservar o valor do peso argentino.

Número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul chegou a 38 neste ano, segundo Secretaria de Saúde

Conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual de Saúde, o número de mortos por gripe no Rio Grande do Sul neste ano já chegou a 38 casos. No informe anterior, feito no dia 14 de agosto, eram 33 óbitos notificados, sendo estes entre maiores de 60 anos, crianças de menos de 6 anos e pacientes com comorbidades (ocorrência de duas doenças simultâneas).

Governo suspende a prática de queimadas em todo o país por 60 dias



A partir desta quinta-feira (29), as queimadas estão proibidas em todo o país por um período de 60 anos. O decreto determinando a suspensão da permissão do uso de fogo nesse processo está publicado no Diário Oficial da União. A medida não se aplica em casos como de controle fitossanitário, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente; nas práticas de prevenção e combate a incêndios; e nas práticas de agricultura de subsistência das populações tradicionais e indígenas.

Inter perde para o Flamengo e está fora da Libertadores

O Internacional até que conseguiu abrir o placar no segundo tempo, mas o Flamengo, após contra-ataque, empatou a partida. Com o resultado, o Inter, que precisava fazer três gols de diferença, não conseguiu se classificar para as semifinais da Libertadores e está fora do campeonato.

Com a eliminação, o Inter adiou o possível Gre-Nal, que agora só poderá ocorrer em uma eventual final de Copa do Brasil. Na próxima quarta (4), o Inter enfrentará o Cruzeiro, precisando apenas de um empate em casa para confirmar a classificação à final da copa que lhe resta, a do Brasil.